La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ufficio delle tasse' è 'Esattoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESATTORIA

Curiosità e Significato di "Esattoria"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Esattoria più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Esattoria.

Perché la soluzione è Esattoria? L'esattoria è un ufficio pubblico incaricato della gestione e della riscossione delle tasse e delle imposte. In sostanza, si occupa di assicurare che i cittadini e le imprese contribuiscano al finanziamento dei servizi pubblici, come la sanità e l'istruzione. Questo ente svolge un ruolo fondamentale nel mantenere l'equilibrio economico e garantire il funzionamento della comunità.

Come si scrive la soluzione Esattoria

Hai trovato la definizione "Ufficio delle tasse" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

