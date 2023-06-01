Il ristorante francese per un pasto veloce

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il ristorante francese per un pasto veloce' è 'Brasserie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRASSERIE

Perchè la soluzione è Brasserie? Una brasserie è un locale francese dove si può gustare un pasto rapido e gustoso. L’atmosfera è informale e accogliente, perfetta per chi cerca un’idea di cena semplice senza perdere il piacere di assaporare piatti tradizionali. È il luogo ideale per una pausa gustosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il ristorante francese per un pasto veloce nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Brasserie

Quando la definizione "Il ristorante francese per un pasto veloce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Brasserie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il ristorante francese per un pasto veloce
  • Risposta: BRASSERIE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: B________
  • Inizia con: B
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

B Bologna
R Roma
A Ancona
S Savona
S Savona
E Empoli
R Roma
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Brasserie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ristorante francese per un pasto veloce". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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