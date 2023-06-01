Il ristorante francese per un pasto veloce
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il ristorante francese per un pasto veloce' è 'Brasserie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BRASSERIE
Perchè la soluzione è Brasserie? Una brasserie è un locale francese dove si può gustare un pasto rapido e gustoso. L’atmosfera è informale e accogliente, perfetta per chi cerca un’idea di cena semplice senza perdere il piacere di assaporare piatti tradizionali. È il luogo ideale per una pausa gustosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il ristorante francese per un pasto veloce nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Brasserie
Quando la definizione "Il ristorante francese per un pasto veloce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Brasserie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il ristorante francese per un pasto veloce
- Risposta: BRASSERIE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: B________
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Brasserie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il ristorante francese per un pasto veloce". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: à la bourguignonne nel ristorante francese Isola francese Le suzette della cucina francese Antico idioma francese Si passa sulla tovaglia a pasto terminato
Altre definizioni collegate
Con ristorante: I posti al ristorante
Con francese: Marius danzatore e coreografo francese
Con pasto: Si riempie dopo un pasto