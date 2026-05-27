Lo si aggiunge al conto del ristorante
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo si aggiunge al conto del ristorante' è 'Servizio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SERVIZIO
Perchè la soluzione è Servizio? Quando si mangia fuori, spesso si lascia una cifra extra alla fine del pasto. Questa somma, chiamata servizio, si aggiunge al totale del conto e serve a riconoscere l'impegno del personale. È un gesto di gratitudine per l'attenzione e la cura ricevuta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo si aggiunge al conto del ristorante nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Servizio
La soluzione associata alla definizione "Lo si aggiunge al conto del ristorante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Servizio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo si aggiunge al conto del ristorante
- Risposta: SERVIZIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Servizio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo si aggiunge al conto del ristorante". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si aggiunge al conto Lo si fa dicendo In bocca al lupo Lo si paga al casello Lo si porta al dito Lo si dà matto soltanto al re
Altre definizioni collegate
Con aggiunge: Si aggiunge per addolcire
Con conto: Può godere del conto aperto
Con ristorante: I posti al ristorante