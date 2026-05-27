Lo si aggiunge al conto del ristorante

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo si aggiunge al conto del ristorante' è 'Servizio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERVIZIO

Perchè la soluzione è Servizio? Quando si mangia fuori, spesso si lascia una cifra extra alla fine del pasto. Questa somma, chiamata servizio, si aggiunge al totale del conto e serve a riconoscere l'impegno del personale. È un gesto di gratitudine per l'attenzione e la cura ricevuta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo si aggiunge al conto del ristorante nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Servizio

La soluzione associata alla definizione "Lo si aggiunge al conto del ristorante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Servizio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo si aggiunge al conto del ristorante

Lo si aggiunge al conto del ristorante Risposta: SERVIZIO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

S Savona E Empoli R Roma V Venezia I Imola Z Zara I Imola O Otranto

La soluzione 'Servizio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo si aggiunge al conto del ristorante". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.