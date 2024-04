La Soluzione ♚ Ha per capitale Dusanbe La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ha per capitale Dusanbe. TAGIKISTAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ha per capitale dusanbe: Superficie di 143100 km², una popolazione di 10 279 279 abitanti, con capitale dušanbe. presenta due exclavi nel territorio del kirghizistan. dal 9 settembre... Il Tagikistan, ufficialmente Repubblica del Tagikistan (in tagico , Jumhurii Tojikiston), e in passato Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan nell'ambito dell'URSS, è uno Stato dell'Asia centrale. Confina a sud con l'Afghanistan, ad est con la Cina, a nord con Kirghizistan e Uzbekistan e ad ovest ancora con l'Uzbekistan; è dunque uno Stato senza sbocco al mare con una superficie di 143100 km², una popolazione di ... Altre Definizioni con tagikistan; capitale; dusanbe; Ha per capitale Lima; Una capitale sul Reno; Ebbero Susa per capitale;

La risposta a Ha per capitale Dusanbe

TAGIKISTAN

