La definizione e la soluzione di: Iniziò la rivoluzione culturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Inizio la rivoluzione culturale

la rivoluzione culturale (s), detta anche grande rivoluzione culturale (s, wénhuà dà gémìngp), aveva il nome ufficiale di grande rivoluzione culturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

