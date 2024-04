La definizione e la soluzione di 8 lettere: I cosiddetti guardiani della rivoluzione iraniani. PASDARAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (in inglese Islamic Revolutionary Guard Corps, acronimo IRGC; in persiano , sepah-e pasdaran-e enghelab-e eslami), comunemente noto come Guardiani della rivoluzione o, dal farsi, pasdaran, è un organo militare istituito in Iran dopo la rivoluzione iraniana del 1979. Nati come una milizia con profonda fede ideologica (difatti, incarnano assoluta fedeltà alla Guida suprema dell'Iran, detto anche guida spirituale), con gli anni hanno ampliato molto il loro potere all'interno dello Stato. Il Corpo dei pasdaran dispone di circa 210 000 uomini suddivisi in forze di ...

pasdaran ( approfondimento) m inv

(storia) (politica) in Iran, miliziano khomeinista della rivoluzione islamica del 1979

Sillabazione

pa | sda | ran

Pronuncia

IPA: /pazda'ran/

Etimologia / Derivazione

dal persiano pasdar, cioè "colui che veglia"