Gesù vi iniziò la sua predicazione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gesù vi iniziò la sua predicazione' è 'Cafarnao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A F A R N A O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gesù vi iniziò la sua predicazione

Gesù vi iniziò la sua predicazione Risposta: CAFARNAO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C A N O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Cafarnao? Gesù iniziò a predicare a Cafarnao, una città che divenne il centro delle sue prime parole pubbliche. Lì attirò molte persone con i suoi insegnamenti e le sue storie, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi lo ascoltava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gesù vi iniziò la sua predicazione: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Gesù vi iniziò la sua predicazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Cafarnao. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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