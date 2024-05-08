Gesù vi iniziò la sua predicazione
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gesù vi iniziò la sua predicazione' è 'Cafarnao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gesù vi iniziò la sua predicazione
- Risposta: CAFARNAO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CANO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Cafarnao? Gesù iniziò a predicare a Cafarnao, una città che divenne il centro delle sue prime parole pubbliche. Lì attirò molte persone con i suoi insegnamenti e le sue storie, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi lo ascoltava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gesù vi iniziò la sua predicazione: risposta da 8 lettere
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