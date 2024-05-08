Gesù vi iniziò la sua predicazione

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gesù vi iniziò la sua predicazione' è 'Cafarnao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAFARNAO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gesù vi iniziò la sua predicazione
  • Risposta: CAFARNAO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CANO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Cafarnao? Gesù iniziò a predicare a Cafarnao, una città che divenne il centro delle sue prime parole pubbliche. Lì attirò molte persone con i suoi insegnamenti e le sue storie, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi lo ascoltava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gesù vi iniziò la sua predicazione: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Gesù vi iniziò la sua predicazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Cafarnao. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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