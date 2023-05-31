Tipico dolce turco

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipico dolce turco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tipico dolce turco' è 'Lokum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOKUM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipico dolce turco" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipico dolce turco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lokum? Il goloso sapore di una specialità che ha origine nel mondo ottomano si riconosce facilmente per la sua consistenza morbida e gelatinosa. Spesso aromatizzata con ingredienti come pistacchi, noci o frutta, questa delizia si presenta in piccoli blocchi zuccherati, avvolti in carta colorata. È molto apprezzata durante le festività e le celebrazioni, diventando un simbolo di ospitalità e tradizione. Questo dolce ha attraversato i secoli mantenendo intatto il suo fascino e la sua bontà.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tipico dolce turco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lokum

In presenza della definizione "Tipico dolce turco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipico dolce turco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lokum:

L Livorno O Otranto K Kappa U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipico dolce turco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tipico dolce albaneseIl dolce tipico di SienaUn dolce dal tipico tremolioIl turco dalla dolce vitaTipico dolce pasquale