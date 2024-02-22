Lo subirono i primi Cristiani

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo subirono i primi Cristiani' è 'Martirio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTIRIO

Perché la soluzione è Martirio? Il martirio rappresenta la sofferenza e il sacrificio inflitti ai primi Cristiani per la loro fede. Questa parola descrive la persecuzione e le prove affrontate da coloro che, rifiutando di rinunciare alle proprie convinzioni religiose, si sono trovati a dover sopportare torture o morte. In un periodo in cui il cristianesimo era spesso perseguitato, il martirio divenne simbolo di forte testimonianza e di dedizione totale alla propria religione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo subirono i primi Cristiani". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo subirono i primi Cristiani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Martirio

La definizione "Lo subirono i primi Cristiani" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo subirono i primi Cristiani" conferma che la soluzione 'Martirio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Martirio

M Milano A Ancona R Roma T Torino I Imola R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo subirono i primi Cristiani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Martirio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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