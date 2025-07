Secondo la leggenda ferirono San Sebastiano nei cruciverba: la soluzione è Frecce

FRECCE

Curiosità e Significato di Frecce

La soluzione Frecce di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Frecce per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Frecce? Frecce sono strumenti appuntiti, come dardi o archi, utilizzati storicamente per la caccia e la guerra. Il termine richiama anche immagini di proiettili in volo, simboli di rapidità e precisione. Nella frase enigmatica, richiama le frecce che ferirono San Sebastiano, creando un gioco di parole tra leggenda e oggetto fisico. Un'immagine che unisce mito e realtà in modo suggestivo.

Come si scrive la soluzione Frecce

Hai davanti la definizione "Secondo la leggenda ferirono San Sebastiano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O I T L I Mostra soluzione



