Lo fu san Matteo

Evangelista è il nome con il quale si identificano le quattro persone che hanno redatto i Vangeli, detti anche Evangeli, che sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Il termine "evangelista" è pure riferito allo specifico ministero cristiano di colui o colei che è stato chiamato a predicare l'Evangelo, come si esprime il Nuovo Testamento in Atti 21, 8: «Ripartiti il giorno dopo, giungemmo a Cesarea; ed entrati in casa di Filippo l'evangelista, che era uno dei sette, restammo da lui» e «Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio» (2Timoteo 4, 5). Del tutto erroneo è l'utilizzo del termine "Evangelista" per riferirsi a chi aderisce alle chiese evangeliche.

Italiano

Sostantivo

evangelista ( approfondimento) m sing

uno dei quattro scrittori dei Vangeli riconosciuti dalla Chiesa: Matteo, Marco, Luca e Giovanni

Sillabazione

e | van | ge | lì | sta

Pronuncia

IPA: / evande'lista/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo evangelista che deriva dal greco eaest

