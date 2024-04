La Soluzione ♚ Cinema per spettatori che rimangono in auto

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Cinema per spettatori che rimangono in auto. DRIVE IN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Cinema per spettatori che rimangono in auto: Il cinema tridimensionale (noto anche come cinema 3d o cinema stereoscopico) è un tipo di proiezione cinematografica, che grazie ad alcune specifiche tecniche... Un drive-in è un locale pubblico (per esempio un ristorante, un cinema o un teatro) in cui si può ricevere il servizio rimanendo in automobile. Popolare tra i giovanissimi, il drive-in divenne uno dei simboli degli Stati Uniti degli anni cinquanta a seguito del boom automobilistico e della privacy che permetteva l'interno dell'auto. Addirittura il reverendo Robert Schuller a Garden Grove, in California, aprì la prima chiesa drive-in.

