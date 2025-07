Si effettua scartando nei cruciverba: la soluzione è Eliminazione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si effettua scartando' è 'Eliminazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELIMINAZIONE

Curiosità e Significato di Eliminazione

La parola Eliminazione è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Eliminazione.

Perché la soluzione è Eliminazione? Si effettua scartando si riferisce al processo di eliminare qualcosa che non è più utile o desiderato. La parola eliminazione indica l'atto di rimuovere, cancellare o mettere fine a qualcosa, spesso per migliorare o semplificare una situazione. È un termine usato in vari contesti, dalla vita quotidiana alle procedure formali, e sottolinea l'importanza di fare una scelta definitiva.

Come si scrive la soluzione Eliminazione

Hai davanti la definizione "Si effettua scartando" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A O A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AOSTA" AOSTA

