I tennisti più forti fra i partecipanti a un torneo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'I tennisti più forti fra i partecipanti a un torneo' è 'Teste Di Serie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESTE DI SERIE

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Perché la soluzione è Teste Di Serie? Le teste di serie sono i tennisti più forti e favoriti a un torneo, scelti in base alla loro classifica e alle prestazioni recenti. La loro posizione permette di evitare scontri diretti nelle prime fasi, favorendo un percorso più agevole verso le fasi finali. Questa distinzione serve anche a garantire una maggiore equità e spettacolo, distribuendo i giocatori di alto livello nel tabellone. La presenza delle teste di serie è fondamentale per mantenere equilibrio e competitività durante la competizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I tennisti più forti fra i partecipanti a un torneo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I tennisti più forti fra i partecipanti a un torneo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Teste Di Serie

La definizione "I tennisti più forti fra i partecipanti a un torneo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I tennisti più forti fra i partecipanti a un torneo" conferma che la soluzione 'Teste Di Serie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Teste Di Serie

T Torino E Empoli S Savona T Torino E Empoli D Domodossola I Imola S Savona E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I tennisti più forti fra i partecipanti a un torneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teste Di Serie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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