Lo fa chi finge di ignorare qualcosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo fa chi finge di ignorare qualcosa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo fa chi finge di ignorare qualcosa' è 'Nesci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NESCI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo fa chi finge di ignorare qualcosa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo fa chi finge di ignorare qualcosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Nesci? Coloro che fingono di non vedere o di non sapere qualcosa spesso vengono chiamati NESCI. Questa attitudine può essere motivata dal desiderio di evitare responsabilità o conflitti, oppure da una volontà di non affrontare una realtà scomoda. Alcuni preferiscono restare in silenzio, sperando che il problema si risolva da solo, ma questa scelta può peggiorare le situazione e nascondere una mancanza di coraggio nel confrontarsi con i fatti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo fa chi finge di ignorare qualcosa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nesci

La soluzione associata alla definizione "Lo fa chi finge di ignorare qualcosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo fa chi finge di ignorare qualcosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nesci:

N Napoli E Empoli S Savona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo fa chi finge di ignorare qualcosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo fa il finto tontoLo fa chi fa finta di non capireLo fa chi finge di non capireLo dice chi fa già qualcosaLo fa chi finge di non sapere nullaLo fa chi volutamente finge di non capireLo si fa quando ci si finge ignari o indifferenti