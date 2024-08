La Soluzione ♚ Lo tenta il pokerista che finge La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BLUFF La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BLUFF

Curiosità su Lo tenta il pokerista che finge: Il cosiddetto bluff (dall'inglese to bluff, ingannare; in italiano simulazione, dissimulazione) è un atteggiamento tenuto da un giocatore durante una partita, un gioco o una competizione di qualunque altro tipo che lo veda contrapposto ad uno o più avversari, tendente ad indurre in errore un avversario, impedendogli di capire quale sia la propria situazione di gioco, per esempio facendo credere di essere in una situazione migliore di quella reale, o viceversa.

Altre Definizioni con bluff; tenta; pokerista; finge; Un tentativo del pokerista; Lo tenta chi finge; Tenta di fare come fa un altro; L opera di chi tenta di conquistare nuovi seguaci; Si tenta sperimentando; Il cinguettio del pokerista; Una puntata del pokerista; Il film in cui Whoopi Goldberg si finge una suora; Nei Promessi sposi finge di esserlo Ambrogio Fusella; Si finge amico di Otello;