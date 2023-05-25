Scansafatiche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scansafatiche' è 'Pigro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIGRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scansafatiche" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scansafatiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pigro? Una persona che evita di impegnarsi o di lavorare sodo viene spesso considerata poco attiva e poco motivata. Si tratta di qualcuno che preferisce lasciar fare agli altri, evitando ogni sforzo inutile. Questa attitudine può essere vista come una forma di pigrizia, che porta a procrastinare e a non affrontare le responsabilità con impegno. Chi mostra questa tendenza tende a cercare di non muoversi troppo, preferendo il minimo sforzo possibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scansafatiche nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pigro

Per risolvere la definizione "Scansafatiche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scansafatiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pigro:

P Padova I Imola G Genova R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scansafatiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Poltrone scansafaticheNon gli piace l azioneNon gli piace... l azioneScansafatiche oziosoCosì è la voglia dello scansafaticheIndolente e scansafaticheÈ battuta dagli scansafatichePigro, scansafatiche