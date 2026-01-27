Poltrone scansafatiche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Poltrone scansafatiche' è 'Pigro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIGRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Poltrone scansafatiche" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poltrone scansafatiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pigro? Una persona che evita di lavorare o fare sforzi è spesso considerata pigra, preferendo il comfort e l'ozio. La sua riluttanza ad impegnarsi può portarla a cercare posizioni comode dove non deve muoversi troppo. Questo atteggiamento si associa a chi preferisce restare seduto senza fare nulla, quasi come una poltrona che invita al riposo. La pigrizia si manifesta nel desiderio di evitare sforzi, scegliendo la pigrizia come stile di vita.

Poltrone scansafatiche nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pigro

Se la definizione "Poltrone scansafatiche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poltrone scansafatiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pigro:

P Padova I Imola G Genova R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poltrone scansafatiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

