Indolente e scansafatiche

Home / Soluzioni Cruciverba / Indolente e scansafatiche

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Indolente e scansafatiche' è 'Lavativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVATIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indolente e scansafatiche" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indolente e scansafatiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lavativo? Una persona che evita qualsiasi sforzo e preferisce non impegnarsi troppo viene spesso descritta come poco attiva e pigra, evitando di assumersi responsabilità o di lavorare con entusiasmo. È qualcuno che si distingue per la sua mancanza di energia e desiderio di fare poco, preferendo spesso rimanere inattivo. Questo atteggiamento può essere associato a chi tende a procrastinare e a cercare di non affrontare compiti impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Indolente e scansafatiche nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavativo

La definizione "Indolente e scansafatiche" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indolente e scansafatiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lavativo:

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indolente e scansafatiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha poca voglia di darsi da fareScansafaticheScansafatiche oziosoLa malattia dell indolenteDi certo non è indolente e poco attivoIl pigro e indolente dantesco