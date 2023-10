Il pallonetto del tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pallonetto del tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LOB

1938) è un ex tennista australiano. è stato l'unico giocatore nella storia del tennis, maschile e femminile, ad avere conquistato due volte il grande slam... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il pallonetto del tennista : pallonetto; tennista; Il pallonetto a tennis; Il pallonetto del tennis; pallonetto tennistico; pallonetto nel tennis; Sara tennista ; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno; Monica extennista ; L ex tennista lvanovic; Extennista statunitense; Iniziali di Federer il tennista ; L Andre tennista vincitore del Career Golden Slam; Andre noto ex-tennista statunitense;

