Soluzione 3 lettere : LOB

Significato/Curiosita : Il pallonetto degli inglesi

Ancora il bayern monaco che si fa pericoloso: prima stefan effenberg impegna schmeichel, poi mehmet scholl colpisce il palo con un pregevole pallonetto e infine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Il pallonetto a tennis; Il pallonetto del tennista; Il pallonetto del tennis; pallonetto tennistico; pallonetto nel tennis; L ultimo per gli inglesi ; Per gli inglesi è Hugh; Per gli inglesi è daughter; Ex monete inglesi ; Gli oppositori dei laburisti inglesi ;

