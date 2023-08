Sporge dalla carlinga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporge dalla carlinga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALA

Significato/Curiosita : Sporge dalla carlinga

ala – parte di un aereo ala – portico del tempio nell'antica grecia ala – uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in etruria ala... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

