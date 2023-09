È dolce nella collina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dolce nella collina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PENDIO

Significato/Curiosita : E dolce nella collina

Presenza di pareti rocciose. nella toponomastica italiana quindi sono detti "colline" alcuni rilievi con pendio dolce, senza asperità e senza pareti rocciose... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il pendio dell'abbandono è un brano musicale cantato da carmen consoli, la cui musica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

