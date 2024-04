La Soluzione ♚ Convogliare le acque La definizione e la soluzione di 10 lettere: Convogliare le acque. INCANALARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Convogliare le acque: Stradale, presentava una vasta rete di canali in mattoni in grado di convogliare le acque reflue provenienti dalle abitazioni. anche la città di ninive, capitale... Nella serie di quattordici romanzi fantasy La Ruota del Tempo dello scrittore statunitense Robert Jordan, si incontrano molti poteri, oggetti, strumenti e simili, dall'uso particolare; quelli legati all'uso dell'Unico Potere sono gli angreal, i sa'angreal ed i ter'angreal; altri invece non sono legati all'Unico Potere, ma hanno degli usi o delle storie particolari, tra questi si possono ricordare: Altre Definizioni con incanalare; convogliare; acque; La madre delle acque nella mitologia celtica; Abbandonò Romolo e Remo alle acque del Tevere; Pesce: vive nelle acque costiere dei mari tropicali;

La risposta a Convogliare le acque

INCANALARE

