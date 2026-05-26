Lo sono le acque termali
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SOLUZIONE: CALDE
Perché la soluzione è Calde? Le acque termali sono conosciute per la loro temperatura elevata, che le rende piacevoli da immergersi. La loro calda sensazione avvolge il corpo, offrendo un momento di relax e benessere. Sono spesso utilizzate per il beneficio della salute e il piacere personale.
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Lo sono le acque termali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calde
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono le acque termali
- Risposta: CALDE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Calde' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le acque termali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con acque: Comune del Trentino noto per le acque
Con termali: Locale di svago nelle città termali