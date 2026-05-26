Lo sono le acque termali

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono le acque termali' è 'Calde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALDE

Perché la soluzione è Calde? Le acque termali sono conosciute per la loro temperatura elevata, che le rende piacevoli da immergersi. La loro calda sensazione avvolge il corpo, offrendo un momento di relax e benessere. Sono spesso utilizzate per il beneficio della salute e il piacere personale.

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Lo sono le acque termali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calde

Quando la definizione "Lo sono le acque termali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calde'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo sono le acque termali

Lo sono le acque termali Risposta: CALDE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona L Livorno D Domodossola E Empoli

La soluzione 'Calde' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le acque termali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.