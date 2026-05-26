Lo sono le acque termali

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono le acque termali' è 'Calde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALDE

Perché la soluzione è Calde? Le acque termali sono conosciute per la loro temperatura elevata, che le rende piacevoli da immergersi. La loro calda sensazione avvolge il corpo, offrendo un momento di relax e benessere. Sono spesso utilizzate per il beneficio della salute e il piacere personale.

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Lo sono le acque termali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calde

Quando la definizione "Lo sono le acque termali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calde'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono le acque termali
  • Risposta: CALDE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
L Livorno
D Domodossola
E Empoli

La soluzione 'Calde' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono le acque termali". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con termali: Locale di svago nelle città termali 