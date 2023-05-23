Prigioniero per garanzia

Home / Soluzioni Cruciverba / Prigioniero per garanzia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prigioniero per garanzia' è 'Ostaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTAGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prigioniero per garanzia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prigioniero per garanzia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ostaggio? Una persona tenuta come garanzia per assicurare il rispetto di un accordo o pagamento. Si tratta di qualcuno che, in situazioni di conflitto o negoziazione, viene trattenuto fino a quando le parti non raggiungono un'intesa. L'ostaggio può essere usato come strumento di pressione o come mezzo di protezione, creando una situazione di tensione e rischio per la sua libertà.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Prigioniero per garanzia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ostaggio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Prigioniero per garanzia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prigioniero per garanzia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ostaggio:

O Otranto S Savona T Torino A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prigioniero per garanzia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una vittima del sequestroViene rilasciato dietro pagamento di un riscattoÈ nelle mani del rapitoreSi versa per garanziaGaranzia o promessaPrigionieri in garanziaSi danno a garanziaViene dato in garanzia