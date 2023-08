La trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COMPOSTAGGIO

Significato/Curiosita : La trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzanti

Materia di fertilizzanti". il compost viene anche comunemente utilizzato per la copertura delle discariche di rifiuti e per bonifiche agrarie. la digestione... Achab comunica:compostaggio collettivo e aspetti procedurali ammendante biodegradabilità compost toilet compostaggio industriale compostaggio di comunità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

