Lo sono anche i pinscher nei cruciverba: la soluzione è Cani

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono anche i pinscher

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo sono anche i pinscher' è 'Cani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANI

Curiosità e Significato di Cani

La soluzione Cani di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cani per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cani? I pinscher sono un tipo di cane, quindi cani è il termine che raggruppa tutte le razze canine. La parola indica gli animali domestici noti per il loro affetto e intelligenza, simbolo di lealtà e compagnia. In questo caso, la soluzione sottolinea come anche i pinscher appartengano a questa famiglia, rendendo il termine universale e facilmente riconoscibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quando pagavano la tassa, ricevevano una medagliaAbbaiano agli sconosciutiCorrevano nei cinodromiLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cani

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sono anche i pinscher"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O T L E L U G C N R R O I O V A I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIANGOLO CURVILINEO" TRIANGOLO CURVILINEO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.