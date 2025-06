Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia nei cruciverba: la soluzione è Cani

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia' è 'Cani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANI

Curiosità e Significato di Cani

Perché la soluzione è Cani? La parola CANI si riferisce agli animali noti per essere fedeli e affettuosi. Nel gioco di parole, si collega al fatto che, nel passato, alcuni cani venivano premiati con medaglie, come riconoscimento o ricompensa. È un modo divertente per ricordare quanto i cani siano da sempre compagni leali e apprezzati, anche in situazioni di tradizione o cerimonia.

Come si scrive la soluzione Cani

Stai cercando la risposta alla definizione "Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E A Z Z C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAREZZE" CAREZZE

