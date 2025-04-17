Correvano nei cinodromi

SOLUZIONE: CANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Correvano nei cinodromi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Correvano nei cinodromi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Cani? I cani sono animali molto amati e addestrati per diverse attività, tra cui le gare di velocità sui piste appositamente allestite. In questi ambienti, noti come cinodromi, i cani partecipano a competizioni per dimostrare la loro agilità e rapidità. La loro capacità di correre a grande velocità li rende protagonisti di eventi sportivi molto seguiti da appassionati e spettatori. La passione per questa disciplina ha radici profonde e continua a essere apprezzata in molte parti del mondo.

Per risolvere la definizione "Correvano nei cinodromi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Correvano nei cinodromi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cani:

C Como A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Correvano nei cinodromi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

