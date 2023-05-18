Uno zigzag luminosissimo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno zigzag luminosissimo' è 'Fulmine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno zigzag luminosissimo
- Risposta: FULMINE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FMIE
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Fulmine? Un fulmine è uno zigzag luminosissimo che attraversa il cielo durante un temporale. La sua luce intensa e improvvisa illumina l’orizzonte, lasciando dietro di sé un segno brillante e spettacolare. È un fenomeno naturale che affascina chiunque lo osservi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno zigzag luminosissimo: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Uno zigzag luminosissimo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Fulmine. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.