Uno zigzag luminosissimo

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno zigzag luminosissimo' è 'Fulmine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FULMINE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno zigzag luminosissimo
  • Risposta: FULMINE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FMIE
  • Inizia con: F
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Fulmine? Un fulmine è uno zigzag luminosissimo che attraversa il cielo durante un temporale. La sua luce intensa e improvvisa illumina l’orizzonte, lasciando dietro di sé un segno brillante e spettacolare. È un fenomeno naturale che affascina chiunque lo osservi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fulmine'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Uno zigzag luminosissimo: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Uno zigzag luminosissimo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Fulmine. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'zigzag'