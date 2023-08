Si ripetono in zigzag - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ripetono in zigzag. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZG

Significato/Curiosita : Si ripetono in zigzag

Anni, perciò, i nomi delle tempeste tropicali atlantiche si ripetono. i nomi sono disposti in ordine alfabetico, uno per ogni lettera dalla a alla w saltando... Contengono il titolo. zg – codice iso 3166-2:ch del canton zugo (svizzera) zg – simbolo dello zeptogrammo zg – simbolo dello zettagrammo zg – targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si ripetono in zigzag : ripetono; zigzag; Si ripetono nel cercarsi; Si ripetono nell anno; Si ripetono nel movimento; Si ripetono nel momento; Si ripetono in zig-zag; Uno zigzag luminosissimo; Fa le discese zigzag ando; Lo zigzag ... di chi scia; Procede zigzag ando; Si fa procedendo a zigzag evitando ostacoli nor;

Cerca altre Definizioni