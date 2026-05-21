Saetta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Saetta' è 'Fulmine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FULMINE
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Perché la soluzione è Fulmine? Una saetta è un fenomeno atmosferico caratterizzato da un rapido e intenso rilascio di energia elettrica tra le nuvole o tra una nuvola e il suolo. Questo fenomeno, chiamato fulmine, si manifesta con una luce brillante e un rumore assordante, ed è spesso associato a temporali violenti. La saetta si forma quando le cariche elettriche si accumulano all’interno di una nube o tra le nubi e il terreno, creando un percorso conduttore per lo scarico.
Saetta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fulmine
Per risolvere la definizione "Saetta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fulmine'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Saetta
- Risposta: FULMINE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: F______
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Fulmine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Saetta". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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