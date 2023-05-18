Una lama del falegname

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una lama del falegname' è 'Rasiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R A S I E R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una lama del falegname

Una lama del falegname Risposta: RASIERA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R I E A

Inizia con: R

R Finisce con: A

Perchè la soluzione è Rasiera? Una rasiera è uno strumento con una lama sottile e affilata, usata per modellare e rifinire il legno. Grazie alla sua precisione permette di ottenere superfici lisce e dettagliate, rendendo il lavoro del falegname più facile e accurato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una lama del falegname: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Una lama del falegname", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Rasiera. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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