Una lama del falegname
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una lama del falegname' è 'Rasiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una lama del falegname
- Risposta: RASIERA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RIEA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Rasiera? Una rasiera è uno strumento con una lama sottile e affilata, usata per modellare e rifinire il legno. Grazie alla sua precisione permette di ottenere superfici lisce e dettagliate, rendendo il lavoro del falegname più facile e accurato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una lama del falegname: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Una lama del falegname", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Rasiera. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.