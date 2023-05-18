Una lama del falegname

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una lama del falegname' è 'Rasiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RASIERA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una lama del falegname
  • Risposta: RASIERA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RIEA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Rasiera? Una rasiera è uno strumento con una lama sottile e affilata, usata per modellare e rifinire il legno. Grazie alla sua precisione permette di ottenere superfici lisce e dettagliate, rendendo il lavoro del falegname più facile e accurato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una lama del falegname: risposta da 7 lettere

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