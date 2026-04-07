Le usa il falegname

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le usa il falegname' è 'Tenaglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENAGLIE

Perché la soluzione è Tenaglie? Le tenaglie sono uno strumento utilizzato dal falegname per afferrare, piegare o tagliare materiali come il metallo o il legno. Questo utensile è caratterizzato da due bracci articolati che permettono di esercitare una forte presa, facilitando operazioni di precisione durante la lavorazione dei materiali. Le tenaglie possono avere diverse forme e dimensioni a seconda dell'uso specifico, ma tutte condividono la funzione di consentire al falegname di manipolare con facilità e sicurezza elementi di lavoro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le usa il falegname". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Le usa il falegname nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tenaglie

Per risolvere la definizione "Le usa il falegname", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le usa il falegname" conferma che la soluzione 'Tenaglie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tenaglie

T Torino E Empoli N Napoli A Ancona G Genova L Livorno I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le usa il falegname" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenaglie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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