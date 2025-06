Lamina di acciaio che raschia il legno nei cruciverba: la soluzione è Rasiera

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lamina di acciaio che raschia il legno' è 'Rasiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASIERA

Curiosità e Significato di Rasiera

Vuoi sapere di più su Rasiera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Rasiera.

Perché la soluzione è Rasiera? Una rasiera è una lamina di acciaio utilizzata per raschiare o levigare superfici, come il legno. È uno strumento che permette di rimuovere schegge, vernice o residui, migliorando la superficie da lavorare. Con un uso sapiente, la rasiera diventa indispensabile per ottenere risultati precisi e professionali nei lavori di falegnameria o rifinitura.

Come si scrive la soluzione Rasiera

Stai cercando la risposta alla definizione "Lamina di acciaio che raschia il legno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

S Savona

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R T I U T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IATTURA" IATTURA

