Strutture attrezzate per ospitare gli anziani
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Strutture attrezzate per ospitare gli anziani' è 'Rsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
RSA
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Strutture attrezzate per ospitare gli anziani
- Risposta: RSA
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
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Strutture attrezzate per ospitare gli anziani: risposta da 3 lettere
La soluzione associata alla definizione "Strutture attrezzate per ospitare gli anziani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Rsa. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.