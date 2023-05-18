Strutture attrezzate per ospitare gli anziani

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Strutture attrezzate per ospitare gli anziani' è 'Rsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R S A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Strutture attrezzate per ospitare gli anziani

Strutture attrezzate per ospitare gli anziani Risposta: RSA

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Vocali: 1

1 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R A

Inizia con: R

R Finisce con: A

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Strutture attrezzate per ospitare gli anziani: risposta da 3 lettere

La soluzione associata alla definizione "Strutture attrezzate per ospitare gli anziani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Rsa. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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