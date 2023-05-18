Strutture attrezzate per ospitare gli anziani

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Strutture attrezzate per ospitare gli anziani' è 'Rsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RSA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Strutture attrezzate per ospitare gli anziani
  • Risposta: RSA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A
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Strutture attrezzate per ospitare gli anziani: risposta da 3 lettere

La soluzione associata alla definizione "Strutture attrezzate per ospitare gli anziani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Rsa. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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