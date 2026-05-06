Attrezzate per volare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attrezzate per volare' è 'Alate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALATE

Perché la soluzione è Alate? Le creature alate sono caratterizzate dalla presenza di appendici che consentono loro di sollevarsi e spostarsi nell'aria. Questi organi, spesso ali, permettono di volare, planare o planare, facilitando la ricerca di cibo, l'evitamento dei predatori o la migrazione. La capacità di alzarsi in volo è un tratto distintivo di molte specie animali, come uccelli, insetti e alcuni mammiferi. La presenza di strutture alate è fondamentale per il loro stile di vita e sopravvivenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzate per volare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Attrezzate per volare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alate

Per risolvere la definizione "Attrezzate per volare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzate per volare" conferma che la soluzione 'Alate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alate

A Ancona L Livorno A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzate per volare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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