La Soluzione ♚ Si rincara aggiungendo La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si rincara aggiungendo. DOSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si rincara aggiungendo: Antonello Dose (Palmanova, 2 luglio 1962) è un conduttore radiofonico, autore televisivo, scrittore e pubblicista italiano. Sostantivo Significato e Curiosità su: Antonello Dose (Palmanova, 2 luglio 1962) è un conduttore radiofonico, autore televisivo, scrittore e pubblicista italiano. dose f sing (pl.: dosi) (medicina) (farmacologia) quantità determinata di una sostanza per ottenere un dato risultato la certificazione verde attesta l'avvenuta somministrazione di almeno una dose di vaccino Sillabazione dò | se Pronuncia IPA: /'dze/ Etimologia / Derivazione deriva dal greco ds cioè "il dare" Sinonimi aliquota, frazione, misura, parte, porzione, quantità , grande quantità , quantità determinata, quantità prescritta, quota, razione, tanto, tot

( familiare ) mucchio

mucchio cartina, presa, presina

bag Contrari enormità , esagerazione, quantità straordinaria

Parole derivate dosare, unidose Varianti (antico) dosa Proverbi e modi di dire rincarare la dose Altre Definizioni con dose; rincara; aggiungendo; Quantità prescritta di un farmaco; Lo sono le piante a larga chioma; La più piccola confezione di un medicinale; Dare stabilità aggiungendo pesi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si rincara aggiungendo

DOSE

D

O

S

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Si rincara aggiungendo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.