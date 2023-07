Lo sono le piante a larga chioma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le piante a larga chioma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRONDOSE

Significato/Curiosita : Lo sono le piante a larga chioma

Scendendo a fuso nella terra in profondità invece che svilupparsi in orizzontale (come per le querce e gli altri alberi a chioma larga), non danno luogo a interferenze... Grifola frondosa (dicks.) gray, a natural arrangement of british plants (london) 1: 643 (1821) la grifola frondosa (ovvero grifos frondosus) è un fungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono le piante a larga chioma : sono; piante; larga; chioma; Lo sono il carnaroli e il vialone; sono separate da un setto; In mano sono pari; sono gialli per la bile; sono duri in ogni lavoro; Le piante come il fagiolo e il pisello; Lo sono molte piante ; piante erbacee generalmente palustri; piante in embrione; L irrorazione di piante con anticrittogamici; Una piccola e larga seduta senza schienale; L ha larga il permissivo; Termine musicale larga mente impiegato da Rossini; Lo allarga il conforto; Antica spada corta e larga ; Cosi è la chioma più scura; Albero dalla chioma folta e tondeggiante; La chioma degli alberi; Nella chioma del cavallo; chioma maschile lunga e incolta;

Cerca altre Definizioni