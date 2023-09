Quantità prescritta di un farmaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quantità prescritta di un farmaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DOSE

La "dose" si riferisce alla quantità specifica di un farmaco o di una sostanza che viene prescritta o somministrata a una persona o a un animale per scopi medici o terapeutici. La dose è una parte essenziale del trattamento farmacologico, poiché determina l'effetto terapeutico del farmaco e aiuta a prevenire rischi associati a sovradosaggi o sottodosaggi. Le dosi possono variare notevolmente in base al farmaco, alla patologia trattata e alle caratteristiche individuali del paziente, come il peso corporeo, l'età e la gravità della malattia. È fondamentale rispettare scrupolosamente le dosi prescritte dal medico o dal professionista sanitario, in quanto l'uso improprio dei farmaci può comportare gravi conseguenze per la salute. Una dose corretta è progettata per massimizzare i benefici terapeutici del farmaco, riducendo al contempo il rischio di effetti collaterali indesiderati.

