MONODOSE

Hai risolto il cruciverba con Monodose? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Monodose.

Perché la soluzione è Monodose? Monodose indica una confezione singola di un medicinale, pensata per una dose precisa e immediata. È ideale per chi desidera evitare sprechi e mantenere una corretta assunzione del farmaco. Questa soluzione compatta garantisce praticità e sicurezza, facilitando l’assunzione senza dover aprire confezioni più grandi o conservare residui. In breve, la monodose è la scelta perfetta per comodità e precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ora più piccolaL unità più piccola tra quelle biologicheLa più piccola entità di sostanza vivente

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

S Savona

E Empoli

