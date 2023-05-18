Quadrato dal quale sono esclusi i secondi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quadrato dal quale sono esclusi i secondi' è 'Ring'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Quadrato dal quale sono esclusi i secondi
- Risposta: RING
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RNG
- Inizia con: R
- Finisce con: G
Perchè la soluzione è Ring? Un anello che si distingue per la sua forma perfetta e simmetrica, spesso usato come simbolo di unione o promessa. La sua struttura semplice ma elegante lo rende facilmente riconoscibile, e la sua presenza può essere molto significativa in vari momenti della vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quadrato dal quale sono esclusi i secondi: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Quadrato dal quale sono esclusi i secondi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ring. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.