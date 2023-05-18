Quadrato dal quale sono esclusi i secondi

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quadrato dal quale sono esclusi i secondi' è 'Ring'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RING

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quadrato dal quale sono esclusi i secondi
  • Risposta: RING
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RNG
  • Inizia con: R
  • Finisce con: G

Perchè la soluzione è Ring? Un anello che si distingue per la sua forma perfetta e simmetrica, spesso usato come simbolo di unione o promessa. La sua struttura semplice ma elegante lo rende facilmente riconoscibile, e la sua presenza può essere molto significativa in vari momenti della vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quadrato dal quale sono esclusi i secondi: risposta da 4 lettere

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