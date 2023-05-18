Quadrato dal quale sono esclusi i secondi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quadrato dal quale sono esclusi i secondi' è 'Ring'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I N G

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Quadrato dal quale sono esclusi i secondi

Quadrato dal quale sono esclusi i secondi Risposta: RING

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R N G

Inizia con: R

R Finisce con: G

Perchè la soluzione è Ring? Un anello che si distingue per la sua forma perfetta e simmetrica, spesso usato come simbolo di unione o promessa. La sua struttura semplice ma elegante lo rende facilmente riconoscibile, e la sua presenza può essere molto significativa in vari momenti della vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quadrato dal quale sono esclusi i secondi: risposta da 4 lettere

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