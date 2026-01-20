Figure geometriche come il quadrato

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Figure geometriche come il quadrato' è 'Poligoni Regolari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLIGONI REGOLARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Figure geometriche come il quadrato" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Figure geometriche come il quadrato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Poligoni Regolari? I poligoni regolari sono figure con lati e angoli uguali, creando un aspetto armonioso e simmetrico. Tra questi, il quadrato si distingue per i suoi quattro lati uguali e gli angoli retti. Queste forme sono spesso utilizzate in architettura, design e arte, perché offrono equilibrio e proporzione. La loro regolarità le rende facilmente riconoscibili e utili in molte applicazioni pratiche e creative.

La soluzione associata alla definizione "Figure geometriche come il quadrato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Figure geometriche come il quadrato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Poligoni Regolari:

P Padova O Otranto L Livorno I Imola G Genova O Otranto N Napoli I Imola R Roma E Empoli G Genova O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Figure geometriche come il quadrato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

