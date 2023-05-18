Prestigiosa onorificenza
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Prestigiosa onorificenza
- Risposta: PREMIONOBEL
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: PIONOL
- Inizia con: P
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Premio Nobel? Il Premio Nobel è un riconoscimento molto ambito, assegnato a persone che hanno dato un contributo significativo in vari campi come la scienza, la letteratura e la pace. Riceverlo significa essere riconosciuti a livello mondiale per il proprio impegno e le proprie capacità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Prestigiosa onorificenza: risposta da 11 lettere
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