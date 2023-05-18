Prestigiosa onorificenza

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Prestigiosa onorificenza' è 'Premio Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E M I O N O B E L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Prestigiosa onorificenza

Prestigiosa onorificenza Risposta: PREMIONOBEL

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 6-5

6-5 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: P I O N O L

Inizia con: P

P Finisce con: L

Perchè la soluzione è Premio Nobel? Il Premio Nobel è un riconoscimento molto ambito, assegnato a persone che hanno dato un contributo significativo in vari campi come la scienza, la letteratura e la pace. Riceverlo significa essere riconosciuti a livello mondiale per il proprio impegno e le proprie capacità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prestigiosa onorificenza: risposta da 11 lettere

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