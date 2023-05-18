Prestigiosa onorificenza

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Prestigiosa onorificenza' è 'Premio Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PREMIONOBEL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Prestigiosa onorificenza
  • Risposta: PREMIONOBEL
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 6-5
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    PIONOL
  • Inizia con: P
  • Finisce con: L

Perchè la soluzione è Premio Nobel? Il Premio Nobel è un riconoscimento molto ambito, assegnato a persone che hanno dato un contributo significativo in vari campi come la scienza, la letteratura e la pace. Riceverlo significa essere riconosciuti a livello mondiale per il proprio impegno e le proprie capacità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prestigiosa onorificenza: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Prestigiosa onorificenza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Premio Nobel. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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