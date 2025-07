La spontanea concessione di un onorificenza nei cruciverba: la soluzione è Motu Proprio

Home / Soluzioni Cruciverba / La spontanea concessione di un onorificenza

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La spontanea concessione di un onorificenza' è 'Motu Proprio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOTU PROPRIO

Curiosità e Significato di Motu Proprio

La parola Motu Proprio è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Motu Proprio.

Perché la soluzione è Motu Proprio? Motu proprio è un'espressione latina usata quando un’autorità, solitamente il Papa o un leader, decide di concedere un’onorificenza o di adottare una decisione in modo autonomo e senza consultare altri. È come un gesto spontaneo e personale, che testimonia la volontà diretta di chi ha il potere di agire con assoluta libertà e autorità. Un esempio di decisione presa in modo immediato e ufficiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una concessione poco spontaneaConcessione poco spontaneaPrestigiosa onorificenzadell Annunziata onorificenza di Casa SavoiaSi dice per concessione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Motu Proprio

Se "La spontanea concessione di un onorificenza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

T Torino

U Udine

P Padova

R Roma

O Otranto

P Padova

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T E A R T O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARRETTO" CARRETTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.