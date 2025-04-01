Si assegna per la pace e per la letteratura
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SOLUZIONE: PREMIO NOBEL
Perchè la soluzione è Premio Nobel? Il Premio Nobel è un riconoscimento che si assegna per premiare chi contribuisce alla pace e alla letteratura. Riconosce le persone o le opere che hanno un impatto positivo nel mondo, valorizzando l'impegno e la creatività in questi campi fondamentali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si assegna per la pace e per la letteratura nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Premio Nobel
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si assegna per la pace e per la letteratura
- Risposta: PREMIO NOBEL
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Schema utile: P_____ _____
- Inizia con: P
- Finisce con: L
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Premio Nobel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si assegna per la pace e per la letteratura". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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