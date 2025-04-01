Si assegna per la pace e per la letteratura

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si assegna per la pace e per la letteratura' è 'Premio Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMIO NOBEL

Perchè la soluzione è Premio Nobel? Il Premio Nobel è un riconoscimento che si assegna per premiare chi contribuisce alla pace e alla letteratura. Riconosce le persone o le opere che hanno un impatto positivo nel mondo, valorizzando l'impegno e la creatività in questi campi fondamentali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si assegna per la pace e per la letteratura nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Premio Nobel

Quando la definizione "Si assegna per la pace e per la letteratura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Premio Nobel'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si assegna per la pace e per la letteratura

Si assegna per la pace e per la letteratura Risposta: PREMIO NOBEL

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 6-5

6-5 Schema utile: P_____ _____

P_____ _____ Inizia con: P

P Finisce con: L

Le 11 lettere della soluzione

P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola O Otranto N Napoli O Otranto B Bologna E Empoli L Livorno

La soluzione 'Premio Nobel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si assegna per la pace e per la letteratura". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.