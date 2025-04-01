Si assegna per la pace e per la letteratura

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si assegna per la pace e per la letteratura' è 'Premio Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMIO NOBEL

Perchè la soluzione è Premio Nobel? Il Premio Nobel è un riconoscimento che si assegna per premiare chi contribuisce alla pace e alla letteratura. Riconosce le persone o le opere che hanno un impatto positivo nel mondo, valorizzando l'impegno e la creatività in questi campi fondamentali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si assegna per la pace e per la letteratura nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Premio Nobel

Quando la definizione "Si assegna per la pace e per la letteratura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Premio Nobel'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si assegna per la pace e per la letteratura
  • Risposta: PREMIO NOBEL
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 6-5
  • Schema utile: P_____ _____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: L

Le 11 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
E Empoli
M Milano
I Imola
O Otranto
 
N Napoli
O Otranto
B Bologna
E Empoli
L Livorno

La soluzione 'Premio Nobel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si assegna per la pace e per la letteratura". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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