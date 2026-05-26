Una prestigiosa casa francese di moda e pelletteria

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una prestigiosa casa francese di moda e pelletteria' è 'Louis Vuitton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOUIS VUITTON

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Una prestigiosa casa francese di moda e pelletteria nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Louis Vuitton

Quando la definizione "Una prestigiosa casa francese di moda e pelletteria" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Louis Vuitton'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una prestigiosa casa francese di moda e pelletteria
  • Risposta: LOUIS VUITTON
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 5-7
  • Schema utile: L____ _______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: N

Le 12 lettere della soluzione

L Livorno
O Otranto
U Udine
I Imola
S Savona
 
V Venezia
U Udine
I Imola
T Torino
T Torino
O Otranto
N Napoli

La soluzione 'Louis Vuitton' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una prestigiosa casa francese di moda e pelletteria". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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