Pasti a lume di candela

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Cene ['ene] (Scé ['e] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 4 048 abitanti della val Seriana, in provincia di Bergamo, in Lombardia.

cene f pl

plurale di cena

Sillabazione

cé | ne

Etimologia / Derivazione

deriva da cena