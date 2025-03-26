Pasti serali

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pasti serali' è 'Cene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENE

Perché la soluzione è Cene? Le cene rappresentano i pasti serali che le persone consumano di solito a casa o fuori, segnando la conclusione della giornata. Sono momenti dedicati a condividere cibo e conversazioni con familiari, amici o da soli, spesso più ricchi e rilassati rispetto ai pasti principali della giornata. La scelta di cosa mangiare può variare molto, influenzata dalle abitudini culturali e personali. Le cene sono un momento importante per rilassarsi e ricaricare le energie prima di dormire.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pasti serali". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Pasti serali nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cene

In presenza della definizione "Pasti serali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pasti serali" conferma che la soluzione 'Cene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cene

C Como E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pasti serali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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